miércoles, 12 de noviembre de 2025

Demoraron a un sujeto y recuperaron elementos robados

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en la fecha 12-11-25, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados, lograron hallar y recuperar varios objetos que fueron recientemente sustraídos, además, demoraron al supuesto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado cerca de las 14:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados por el S.I.S. 911, de un ilícito en proceso por calles Crespo y Viedma, por lo que rápidamente acuden al lugar y observaron que una persona huía por los techos, quien tras un breve seguimiento fue demorada en calles Crespo y Rio Negro, siendo identificada – de 26 años de edad, alias Pastillita - además en el lugar se procedió al secuestro preventivo de una hidrolavadora – marca Gamma- y un casco – marca New Liberty-, los cuales resultaron ser los sustraídos anteriormente.

El demorado junto a lo recuperado fue trasladado a la comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los trámites correspondientes al caso.