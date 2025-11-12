Demoraron a un sujeto y recuperaron elementos robados

El procedimiento fue realizado
cerca de las 14:00 horas, cuando los efectivos fueron alertados por el S.I.S.
911, de un ilícito en proceso por calles Crespo y Viedma, por lo que
rápidamente acuden al lugar y observaron que una persona huía por los techos,
quien tras un breve seguimiento fue demorada en calles Crespo y Rio Negro,
siendo identificada – de 26 años de edad, alias Pastillita - además en el lugar
se procedió al secuestro preventivo de una hidrolavadora – marca Gamma- y un
casco – marca New Liberty-, los cuales resultaron ser los sustraídos
anteriormente.
El demorado junto a lo recuperado
fue trasladado a la comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los
trámites correspondientes al caso.