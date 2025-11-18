Intensos operativos de contralor en Itatí

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la noche de ayer 17-11-25, efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, junto a sus pares del Grupo Táctico Operacional –G.T.O.- dependientes de la Unidad Regional I y con la valiosa colaboración del personal de tránsito de la municipalidad llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria.
Los
operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 21:00 horas,
extendiéndose hasta pasadas las 23:00 horas aproximadamente, oportunidad en que
se procedió al control y verificación de diferentes rodados y la identificación
de sus conductores.
Posteriormente
se continuaron con las diligencias del caso en la citada Comisaria
jurisdiccional.