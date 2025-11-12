Varios demorados por abigeato en Esquina

Efectivos policiales de la Unidad
especial de seguridad rural y ecológica de Esquina, en el marco de labores de
investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal rural
interviniente, luego de diligenciar sendas órdenes de allanamientos, lograron
la detención de tres personas, sindicados como integrantes de una banda que se
dedicaría a los delitos en la modalidad “abigeato” y secuestraron elementos que
guardarían relación con la causa.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar de manera
conjunta y mancomunada, allanamientos en simultáneo, para lo cual contaron con
la valiosa colaboración de sus pares de la Comisarías de distrito primera y segunda,
de la Mujer y el menor, todos de la ciudad de Esquina.
En ese marco, procedieron a la
detención de tres personas –mayores de edad-, sindicados como presuntos
integrantes de una banda que se dedicaba a la sustracción, faena y
comercialización ilegal de carne bovina, y por el cual primeramente otras dos
personas ya fueron aprehendidas, así mismo procedieron al secuestro de diversos
enseres de carnicería e implementos rurales, elementos que podrían estar
vinculados a la causa.
Las personas junto a lo
secuestrado fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.