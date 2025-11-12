miércoles, 12 de noviembre de 2025

Varios demorados por abigeato en Esquina

Efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Esquina, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal rural interviniente, luego de diligenciar sendas órdenes de allanamientos, lograron la detención de tres personas, sindicados como integrantes de una banda que se dedicaría a los delitos en la modalidad “abigeato” y secuestraron elementos que guardarían relación con la causa.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar de manera conjunta y mancomunada, allanamientos en simultáneo, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de sus pares de la Comisarías de distrito primera y segunda, de la Mujer y el menor, todos de la ciudad de Esquina.

En ese marco, procedieron a la detención de tres personas –mayores de edad-, sindicados como presuntos integrantes de una banda que se dedicaba a la sustracción, faena y comercialización ilegal de carne bovina, y por el cual primeramente otras dos personas ya fueron aprehendidas, así mismo procedieron al secuestro de diversos enseres de carnicería e implementos rurales, elementos que podrían estar vinculados a la causa.

Las personas junto a lo secuestrado fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.