Productores de Bella Vista se reunieron con autoridades Policiales y Fiscales

Por la policía estuvo presente el subjefe de la policía comisario general Walter Aceval el director general de la policía y ecológica comisario general Gerardo Torres y de parte de la justicia estuvieron presentes los Fiscales Ramón Alfredo Muth y Sergio Germán Freitag.
El cónclave organizado por la sociedad rural permitió que tanto los fiscales como los generales recibieron de primera mano la necesidades, reclamos y expectativas de parte de los productores quienes de forma individual fueron expresándose.
La presencia de más de 70 productores habla de la importancia de este tipo de reuniones que se vienen realizando en toda la provincia pero que en esta oportunidad contó con la presencia de los encargados de la investigación judicial quienes explicaron a los productores las virtudes del nuevo código procesal actualmente en vigencia.
De la reunión surgieron propuestas de prevención de parte de las autoridades policiales y el compromiso de parte de los bellavistenses en hacer las denuncias algo tan necesario para establecer estadísticas y un plan de seguridad acorde a las necesidades de la zona.