miércoles, 12 de noviembre de 2025

Itatí: Cinco personas resultaron heridas tras un siniestro vial en Ruta Nacional N°12

En horas de la mañana de hoy 12-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N°12 a la altura del kilómetro 1123,5 aproximadamente, por causas que se tratan de establecer se habría producido un siniestro vial entre dos camionetas, resultando varias personas con lesiones de diferente consideración.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-, conducido por un hombre de apellido Ramírez -mayor de edad- a quien acompañaba otro hombre mayor de edad con el mismo apellido (hermano), dos menores mujeres de 17 años de edad cada una; y una camioneta -marca Volkswagen modelo Taos- conducido por un hombre de apellido Robolini -mayor de edad-.

A consecuencia de ello, las tres personas mayores fueron trasladadas al Hospital Escuela de esta ciudad, donde se determinó que presentaban lesiones de diferente consideración, en tanto, las dos menores fueron trasladados al Hospital local para su atención médica.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.