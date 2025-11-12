Itatí: Cinco personas resultaron heridas tras un siniestro vial en Ruta Nacional N°12

En horas de la mañana de hoy
12-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, tomaron
conocimiento que por Ruta Nacional N°12 a la altura del kilómetro 1123,5
aproximadamente, por causas que se tratan de establecer se habría producido un
siniestro vial entre dos camionetas, resultando varias personas con lesiones de
diferente consideración.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una camioneta -marca
Toyota modelo Hilux-, conducido por un hombre de apellido Ramírez -mayor de
edad- a quien acompañaba otro hombre mayor de edad con el mismo apellido (hermano),
dos menores mujeres de 17 años de edad cada una; y una camioneta -marca
Volkswagen modelo Taos- conducido por un hombre de apellido Robolini -mayor de
edad-.
A consecuencia de ello, las tres
personas mayores fueron trasladadas al Hospital Escuela de esta ciudad, donde
se determinó que presentaban lesiones de diferente consideración, en tanto, las
dos menores fueron trasladados al Hospital local para su atención médica.
En el lugar se realizaron las
diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto,
en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que
corresponden.