Demoran a un hombre por incumplir una restricción perimetral

En horas de la madrugada de hoy 19-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, demoraron a un hombre que estaría incumpliendo una medida de restricción perimetral.
El procedimiento lo realizaron alrededor de las
04.30 horas, cuando verificaron en inmediaciones de calle Cartagena al 3400, que
un sujeto estaría incumpliendo una medida perimetral, promoviendo desorden en
la vía pública, fuera del domicilio de su ex pareja tratándose de un hombre de
28 años de edad.
El demorado fue trasladado a la Comisaría
jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponden.