Llevaba un bolso de dudosa procedencia y fue demorado por la Policía

En horas de la noche de ayer 18-11-25, cerca de las 22.30 horas, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados vía telefónica, demoraron a un hombre que llevaba un bolso sin poder justificar su procedencia.
El procedimiento lo realizaron, en inmediaciones
de Avenida Maipú y calle Honduras, donde divisan y demoran a un sujeto de 37
años de edad, llevando consigo un bolso, conteniendo en su interior, conjuntos
de taekwondo, y prendas de vestir, la que no supo acreditar identidad ni
propiedad de los elementos que llevaba consigo, manifestando que se lo habían
regalo, tampoco supo justificar su permanencia en el lugar.
El demorado y las cosas secuestradas preventivamente fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponden.