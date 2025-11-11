martes, 11 de noviembre de 2025

La Policía demoró a tres personas y secuestró elementos de interés para una causa que se investiga

En el marco investigativo de una causa judicial en trámite, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Sexta urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en horas de la mañana de hoy 11-11-25, en forma conjunta con el grupo PAR, diligenciaron un total de tres órdenes de allanamientos en distintos domicilios de esta ciudad, logrando la demora de tres personas mayores de edad y el secuestro de elementos que tendrían relación con la causa que se investiga.

Uno de los procedimientos, lo llevaron a cabo en un domicilio ubicado en el B° Placido Martínez, por Pasaje S/N°, entre calle Amado Bompland y Avenida Chacabuco, lugar donde fue demorado un hombre de 26 años de edad, alias “cururu” y el secuestro de varios teléfonos celulares.

Asimismo, por Avenida Chacabuco al 400 aproximadamente se realizó el segundo mandato judicial, oportunidad en que los mencionados efectivos lograron el secuestro preventivo de varias prendas de vestir.

Posteriormente, en otro domicilio ubicado por calle Mar del Plata del barrio Itati, se concretó el tercer allanamiento, donde fueron demorados dos jóvenes mayores de edad; además secuestrados varias prendas de vestir.

Cabe señalar, que las personas demoradas y los elementos secuestrados tendrían relación con la causa judicial que se investiga, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.