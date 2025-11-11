La Policía demoró a tres personas y secuestró elementos de interés para una causa que se investiga

Uno de los procedimientos, lo
llevaron a cabo en un domicilio ubicado en el B° Placido Martínez, por Pasaje
S/N°, entre calle Amado Bompland y Avenida Chacabuco, lugar donde fue demorado
un hombre de 26 años de edad, alias “cururu” y el secuestro de varios teléfonos
celulares.
Asimismo, por Avenida Chacabuco
al 400 aproximadamente se realizó el segundo mandato judicial, oportunidad en
que los mencionados efectivos lograron el secuestro preventivo de varias
prendas de vestir.
Posteriormente, en otro
domicilio ubicado por calle Mar del Plata del barrio Itati, se concretó el
tercer allanamiento, donde fueron demorados dos jóvenes mayores de edad; además
secuestrados varias prendas de vestir.
Cabe señalar, que las personas
demoradas y los elementos secuestrados tendrían relación con la causa judicial
que se investiga, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias
del caso.