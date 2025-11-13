Demoran a un hombre vinculado a un hecho delictivo

En el marco investigativo relacionado a una causa judicial en trámite, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Quinta urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante diversos trabajos en investigación, lo que permitió en horas de la mañana de hoy 13-11-25, en forma conjunta con el grupo especial PAR, diligenciaron una orden de allanamiento en el cual lograron la detención de un hombre mayor de edad, quien estaría relación con el hecho.
El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 07:30 horas, en un
domicilio ubicado por calle Pérez Bulnes al 4200 aproximadamente, oportunidad
en que procedieron a la detención de ésta persona, quien –según las
investigaciones realizadas- estaría presuntamente involucrado al hecho que se
investiga.
Al respecto, la persona detenida fue puesta a disposición de la justicia
y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias
del caso.