La Policía demoró a un cuatrero en Itatí

En horas del mediodía de hoy 13-11-25 efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itati, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven, secuestraron distintos cortes de carne vacuna y una motocicleta.
El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, circunstancias en que observaron a un joven a bordo de una motocicleta, procediendo a su identificación, resultando ser - de 19 años de edad-, quien no contaba con las documentaciones necesarias que acrediten la propiedad del rodado, además, transportaba alrededor de 17 kilogramos de distintos cortes de carne vacuna no aptos para el consumo humano, ya que carecían de sellos bromatológicos y no poseían las medidas sanitarias estipuladas por las leyes y normas de salubridad, procediendo a la demora del mismo y al secuestro de las cosas y el rodado.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.