La Policía recuperó varios elementos robados de una vivienda, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésimo Primera urbana, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho –Supuesto hurto- registrado días atrás, en un domicilio ubicado por calles Inglaterra y Mar de Ajo, lugar donde persona desconocida habría sustraído varios elementos.
Por el hecho, los uniformados lograron finalmente
en la jornada de hoy 13-11-25 recuperar una mesita de luz, una bandeja y una
silla, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos y además aprehendieron
a un hombre mayor de edad, sindicado como el presunto autor del hecho que se
investiga.
Al respecto, la persona aprehendida y el elemento
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada comisaria a fin de continuar con las diligencias correspondientes.