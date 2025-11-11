Demoran a un joven por merodeo y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

En la noche de ayer 10-11-25, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Los Alpes y Merceditas de San Martin, divisan a un sujeto que se estaba merodeando a bordo de una bicicleta observando detenidamente los domicilios y vehículos de la zona.
Por tal motivo, a modo de prevención los
mencionados efectivos procedieron a la identificación de esta persona, tratándose
de un joven mayor de edad, quien tenía en su poder una bicicleta -marca Nordik -, no pudiendo justificar su accionar ni la
procedencia de dicho rodado fue demorado.
Al respecto el demorado junto al rodado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los trámites correspondientes.