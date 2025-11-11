martes, 11 de noviembre de 2025

San Roque: Tras allanamiento la Policía secuestró un arma de fuego y cartuchos

Ayer 10-11-25, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de San Roque, en el marco de un legajo de investigación judicial, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestró una escopeta y cartuchos que guardaría relación con el hecho que se investiga.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento, que una persona habría disparado a un animal porcino, propiedad de una vecina, y que, si bien no le causaron la muerte, presentaba lesiones varias.

En ese marco, tras diligenciar una orden de allanamiento, hallaron y secuestraron una escopeta calibre 16 y cartuchos varios, los cuales guardarían relación con el hecho que se investiga.

Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.