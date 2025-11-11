Esquina: La policía recuperó varios elementos robados

En la jornada de hoy 10-11-25,
efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina en
colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial
que se investiga por – supuesto robo- realizaron diversas labores investigativas
y tras un eficaz accionar lograron recuperar varias cosas que fueron
denunciadas como sustraídas.
El procedimiento fue realizado
por los citados efectivos, luego de haber realizado una minuciosa
investigación, lo que posibilito hallar y recuperar todas las cosas
relacionadas al hecho que se investiga, como ser un botiquín, un martillo, una
caja de pesca y una pava eléctrica, las cuales fueron secuestradas bajo las
formalidades legales.
Lo recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.