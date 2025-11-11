martes, 11 de noviembre de 2025

Esquina: La policía recuperó varios elementos robados

En la jornada de hoy 10-11-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial que se investiga por – supuesto robo- realizaron diversas labores investigativas y tras un eficaz accionar lograron recuperar varias cosas que fueron denunciadas como sustraídas.

El procedimiento fue realizado por los citados efectivos, luego de haber realizado una minuciosa investigación, lo que posibilito hallar y recuperar todas las cosas relacionadas al hecho que se investiga, como ser un botiquín, un martillo, una caja de pesca y una pava eléctrica, las cuales fueron secuestradas bajo las formalidades legales.

Lo recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.