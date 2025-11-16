domingo, 16 de noviembre de 2025

Demoran a un joven y recuperan una motocicleta robada

En la mañana de ayer 15-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Octava Urbana, tras ser alertados de un ilícito ocurrido recientemente, donde un hombre – mayor de edad- denunció la sustracción de una motocicleta, por lo que tras un eficaz procedimiento, lograron recuperar el rodado y demorar a un joven, sindicado como presunto autor del hecho.

El procedimiento fue realizado pasadas las 09:00 horas, cuando luego de ser alertados, los efectivos iniciaron diversas labores investigativas, logrando en inmediaciones del barrio la olla, visualizar a una persona a bordo de una motocicleta – marca Zanella RX 150cc.- la cual coincidiría con los características aportadas, por lo que, al proceder a identificarlo, el mismo abandonó el rodado en la vía pública intentando huir, siendo posteriormente alcanzado e identificado como – alias Fideo, de 23 años de edad- procediéndose a su demora, además, secuestrando bajo las formalidades legales la motocicleta, la cual resulto ser la denunciada como sustraída.

El rodado recuperado y el demorado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.