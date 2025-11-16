Demoran a un joven y recuperan una motocicleta robada

El procedimiento fue
realizado pasadas las 09:00 horas, cuando luego de ser alertados, los efectivos
iniciaron diversas labores investigativas, logrando en inmediaciones del barrio
la olla, visualizar a una persona a bordo de una motocicleta – marca Zanella RX
150cc.- la cual coincidiría con los características aportadas, por lo que, al
proceder a identificarlo, el mismo abandonó el rodado en la vía pública
intentando huir, siendo posteriormente alcanzado e identificado como – alias
Fideo, de 23 años de edad- procediéndose a su demora, además, secuestrando bajo
las formalidades legales la motocicleta, la cual resulto ser la denunciada como
sustraída.
El rodado recuperado y el demorado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.