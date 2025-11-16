Intentó huir con un cargamento de 7.500 atados de cigarrillos extranjeros 

Posteriormente, en inmediaciones al barrio 18 Viviendas, los uniformados lograron aprehender al involucrado.
Tras el registro del rodado, los funcionarios hallaron 15 cajas que acondicionaban la mercadería.
En las primeras horas de ayer, los efectivos de la Sección "San Cosme" y la Sección Seguridad Vial "Corrientes" dependientes del Escuadrón 48 se encontraban efectuando controles vehiculares sobre el Puesto Fijo de la Fuerza, situado en el kilómetro 1.065 de la Ruta Nacional N° 12, momentos que divisaron la aproximación de un vehículo particular y procedieron a realizar las señales de detención, las cuales fueron omitidas por el chofer, quien aceleró la marcha y emprendió una fuga.
De manera inmediata, los funcionarios iniciaron un seguimiento controlado y lograron interceptar el rodado fugado en la localidad de San Cosme, en inmediaciones al barrio 18 Viviendas, donde solicitaron al conductor (mayor de edad) que descendiera del vehículo.
Tras la requisa del utilitario, los uniformados observaron la existencia de 15 cajas envueltas en bolsas arpilleras dentro del baúl y sobre el asiento trasero, que al abrirlas confirmaron la la presencia de 7.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. Cuyo propietario no contaba con la documentación aduanera respaldatoria.
Por orientación del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, la mercadería ilegal y el automóvil fueron incautados por hallarse en infracción de la Ley 22.415 “Código Aduanero”.