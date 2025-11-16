Recuperan elementos recientemente sustraídos

En la jornada del viernes 14-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Quinta Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a una causa judicial que se encuentra en trámite por – supuesto hurto con escalamiento-, tras haber realizado tareas investigativas al respecto, lograron recuperar un juego de cuchillos denunciados como sustraídos.
El procedimiento fue
realizado por los citados efectivos, cuando luego de haber tomado conocimiento
realizaron amplias tareas de investigación, lo que posibilito recuperar diez
piezas de cuchillos - marca Wusthof -, vinculadas al hecho que se investiga.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.