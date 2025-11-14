Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados de un automóvil estacionado

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 02:00horas,
cuando personas de identidad desconocidas violentaron un automóvil –marca
Renault Megane-, que se encontraba estacionado en la vía pública, sustrayendo
un bolso con prendas de vestir.
Ante tal circunstancia, en un rápido y eficaz
accionar, tras un importante despliegue lograron la aprehensión de un sujeto
-mayor de edad- en cuyo poder se hallaba una mochila con prendas de vestir, las
cuales se trataría de las sustraídas recientemente, haciendo mención que en el
lugar colaboró personal de la Policía Turística.
El sujeto junto a lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.