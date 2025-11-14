viernes, 14 de noviembre de 2025

Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados de un automóvil estacionado

En horas de la madrugada de hoy 14-11-25, efectivos policiales de la Comisaría quinta urbana, tras tomar conocimiento que sobre un hecho delictivo en inmediaciones de calle Velez Sarsfield al 900, lugar donde personas de identidad desconocida, tras violentar un vehículo, habrían sustraído un bolso con prendas de vestir, el cual fue recuperado, y aprehendieron al presunto autor.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 02:00horas, cuando personas de identidad desconocidas violentaron un automóvil –marca Renault Megane-, que se encontraba estacionado en la vía pública, sustrayendo un bolso con prendas de vestir.

Ante tal circunstancia, en un rápido y eficaz accionar, tras un importante despliegue lograron la aprehensión de un sujeto -mayor de edad- en cuyo poder se hallaba una mochila con prendas de vestir, las cuales se trataría de las sustraídas recientemente, haciendo mención que en el lugar colaboró personal de la Policía Turística.

El sujeto junto a lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.