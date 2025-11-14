Hoy bomberos de la Policía de Corrientes cumplen 89 años de vida institucional y de arduo trabajo en toda la Provincia

En este marco, el ministro de Seguridad Dr.
Alfredo Vallejos; el Subsecretario de Seguridad (R) Osvaldo de los Santos
García; el jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el
subjefe Crio. Gral. Walter Darío Aceval; directores generales integrantes del
Estado Mayor Policial; así como todo el personal superior y subalterno de la
Institución en actividad y en situación de retiro, envían un especial saludo y
reconocimiento, por la labor que desempeña el personal de la Dirección General
de Lucha contra el Fuego.
En ese marco, en la mañana se realizó un acto recordatorio en homenaje a los bomberos policías fallecidos, en la cruz mayor del cementerio San Juan Bautista, lugar donde estuvieron presentes el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, integrantes del estado mayor policial, personal de dicha dirección en actividad, en situación de retiro y familiares.
"Feliz día Bomberos de la Policía".