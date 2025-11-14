viernes, 14 de noviembre de 2025

San Roque: La Policía recuperó una camioneta robada en el Chaco

En el marco de los operativos de control vehicular e identificación de personas, que realiza la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, en distintos puntos de esa localidad, procedieron al secuestro de una camioneta, con pedido de secuestro por autoridades de la Provincia del Chaco.

El procedimiento lo concretaron en la noche de ayer 13-11-25, tras detener la marcha de una camioneta -marca Ford modelo Ranger-, la cual era conducida por un hombre que luego de presentar la documentación correspondiente, se pudo verificar que dicho rodado registraría pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Provincia de Chaco

Al respecto, la camioneta fue secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes y se dio intervención a la justicia de la provincia del Chaco, quedando el rodado a disposición de la misma para la continuidad de las actuaciones de rigor.