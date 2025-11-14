San Roque: La Policía recuperó una camioneta robada en el Chaco

En el marco de los operativos de control vehicular e identificación de personas, que realiza la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, en distintos puntos de esa localidad, procedieron al secuestro de una camioneta, con pedido de secuestro por autoridades de la Provincia del Chaco.
El procedimiento lo concretaron en la noche de
ayer 13-11-25, tras detener la marcha de una camioneta -marca Ford modelo
Ranger-, la cual era conducida por un hombre que luego de presentar la
documentación correspondiente, se pudo verificar que dicho rodado registraría
pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Provincia de Chaco
Al respecto, la camioneta fue secuestrada bajo
las formalidades legales correspondientes y se dio intervención a la justicia
de la provincia del Chaco, quedando el rodado a disposición de la misma para la
continuidad de las actuaciones de rigor.