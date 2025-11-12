Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos recientemente sustraídos

En horas de la noche de ayer 11-11-25, efectivos policiales dependientes de la comisaría 5ta Urbana, fueron alertados de que, en un domicilio ubicado en inmediaciones de Avenida Presidente Nicolás Avellaneda, una persona desconocida habría ingresado y sustraído elementos.
Por tal motivo, con la premura del caso, los uniformados dieron inicio a
un intenso rastrillaje por la zona, logrando de esta manera hallar y secuestrar
una notebook y una mochila con varios elementos los cuales habrían sido
arrojado por el presunto autor.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y
trasladados hasta la comisaría 8va por razones de jurisdicción.