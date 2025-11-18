Dos demorados en diferentes procedimientos

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cerca de las 00.00 horas, cuando encontrándose en
inmediaciones de calles Rafaela y Av. El maestro, y demoraron a un sujeto de 35
años de edad, ya que el mismo se encontraba visualizando los vehículos
estacionados, provocando inseguridad e intranquilidad a los transeúntes del
lugar.
De igual forma, cerca de las
01.30 horas, en inmediaciones de calles Irigoyen y Santa Fe, divisan a un sujeto
circulando de a pie, en cercanía de los vehículos estacionados observando hacia
el interior de los mismos, quien al ser abordado no pudo justificar su
accionar.
Los demorados fueron trasladados
a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.