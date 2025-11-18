martes, 18 de noviembre de 2025

Dos demorados en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer 17-11-25 y madrugada de hoy, efectivos policiales del comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos sujetos que se encontraban merodeando.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 00.00 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Rafaela y Av. El maestro, y demoraron a un sujeto de 35 años de edad, ya que el mismo se encontraba visualizando los vehículos estacionados, provocando inseguridad e intranquilidad a los transeúntes del lugar.

De igual forma, cerca de las 01.30 horas, en inmediaciones de calles Irigoyen y Santa Fe, divisan a un sujeto circulando de a pie, en cercanía de los vehículos estacionados observando hacia el interior de los mismos, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.