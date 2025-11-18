Intensos operativos de Seguridad y Prevención durante la madrugada: Hay varios demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 18-11-25, efectivos Policiales de las Comisarías 18vaº Urbana y con la valiosa colaboración de personal del Departamento Distrito Policiales y Unidades Operativas; Comando de Patrullas; G.R.I.M II, IV, y V, patrulla motorizada, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria.
Los
operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 02:30 horas,
extendiéndose hasta pasadas las 04.30 horas aproximadamente, oportunidad en que
se procedió al control y verificación de diferentes rodados y la identificación
de sus conductores, finalizando los mismos con un total de 18 personas, de los
cuales dos de ellos registraban antecedentes policiales.
Los demorados fueron secuestrados fueron trasladados a la citada Comisaria jurisdiccional, a fin de continuar con las diligencias del caso.