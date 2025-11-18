martes, 18 de noviembre de 2025

La Policía demoró a dos personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de hoy 18-11-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada –G.R.I.M.-, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a dos personas.

El primero de los procedimientos lo realizó personal del GRIM IV, cerca de las 01.00horas, cuando en inmediaciones de calles Pedro Esnaola y las Amapolas, demoraron a un joven de 25 años de edad, en razón que este sujeto se encontraba merodeando en la zona, observando el interior de los vehículos estacionados en vía p{ublica y el frente de los domicilios, quien no supo justificar su presencia en lugar tampoco contaba con documentaciones que acredite su identidad, ademas conforme a las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad

De igual forma, personal del GRIM I, cerca de las 01.30 horas, demoraron a un joven de 21 años de edad, quien se encontraba merodeando por inmediaciones de Av. Costanera Gral. San Martín y calle Chaco, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar, además registraría antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites de cada caso.