La Policía demoró a dos personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizó personal del GRIM IV, cerca de las 01.00horas, cuando en
inmediaciones de calles Pedro Esnaola y las Amapolas, demoraron a un joven de
25 años de edad, en razón que este sujeto se encontraba merodeando en la zona,
observando el interior de los vehículos estacionados en vía p{ublica y el
frente de los domicilios, quien no supo justificar su presencia en lugar
tampoco contaba con documentaciones que acredite su identidad, ademas conforme
a las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales por delitos
contra la propiedad
De igual forma, personal del GRIM
I, cerca de las 01.30 horas, demoraron a un joven de 21 años de edad, quien se
encontraba merodeando por inmediaciones de Av. Costanera Gral. San Martín y
calle Chaco, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar, además
registraría antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites de cada caso.