Dos muertos tras choque frontal en Alvear

Un camión perteneciente a una empresa de transporte y un automóvil Chevrolet Aveo colisionaron de frente, dejando un saldo trágico.
Según fuentes oficiales, el camión era conducido por un hombre mayor de edad, mientras que en el automóvil viajaba un matrimonio —un hombre y una mujer, ambos también mayores— quienes lamentablemente fallecieron en el lugar como consecuencia del violento impacto.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 4 horas en cercanías a Estación Torrent sobre ruta 14.
Trabajaron en el sitio Policía de Torrent, Gendarmería Nacional de Alvear, Bomberos Voluntarios de Alvear y personal del Hospital de Alvear.
Las autoridades se encuentran en plena tarea de identificación de las víctimas para contactar a sus familiares. Se supo que los fallecidos residían en Buenos Aires y eran oriundos de Paraguay, destino hacia el cual se dirigían. Fotos filmacionesanly