Un menor murió tras caerse de una motocicleta en Santa Lucía

Este sábado por la madruga se produjo un siniestro vial que dejó como saldo el fallecimiento de un menor de edad, según informó la Policía.
El trágico hecho sucedió sobre calle Buenos Aires y Tucumán de localidad correntian de Bella Vista.
La víctima falleció en el acto como consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras caerse de la motocicleta en la que circulaba con otro menor de edad. Este último, en tanto, resultó con heridas de consideración y debió ser trasladado al hospital local.
Con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes.