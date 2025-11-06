Dos personas fueron demoradas en diferentes procedimientos

El primer
procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos luego de ser
alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por Avenida Sarmiento
entre calles Gutenberg y Teniente Cundon un grupo de personas habrían reducido
a un hombre quien aparentemente intentó cometer un hecho delictivo.
Por tal motivo, con
la premura del caso, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar,
donde se entrevistaron con una persona, quien manifestó que el sujeto fue
reducido luego de que intentara sustraer una riñonera a una joven para luego
emprender su huida a bordo de una motocicleta –marca Honda Titan-, lo cual fue
advertido por transeúntes quienes lograron reducir al mismo.
Por tal motivo, la
persona fue identificada -mayor de 32- y posteriormente aprehendida; así
también la motocicleta fue secuestrada.
Posteriormente, se
llevó a cabo el segundo procedimiento, más precisamente por calles Ex Vía y
Miami, lugar donde el personal policial identificó y demoró a una joven mayor
de 21 años de edad, momentos en que merodeaba y observaba los domicilios de la
zona.
Al respecto, en ambos casos las personas fueron trasladadas hasta las citadas comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del caso.