jueves, 6 de noviembre de 2025

Dos personas fueron demoradas en diferentes procedimientos

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la jornada de ayer 05-11-25, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, lograron en distintas circunstancias la demora de una mujer y la aprehensión de otro hombre mayor de edad.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por Avenida Sarmiento entre calles Gutenberg y Teniente Cundon un grupo de personas habrían reducido a un hombre quien aparentemente intentó cometer un hecho delictivo.

Por tal motivo, con la premura del caso, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar, donde se entrevistaron con una persona, quien manifestó que el sujeto fue reducido luego de que intentara sustraer una riñonera a una joven para luego emprender su huida a bordo de una motocicleta –marca Honda Titan-, lo cual fue advertido por transeúntes quienes lograron reducir al mismo.

Por tal motivo, la persona fue identificada -mayor de 32- y posteriormente aprehendida; así también la motocicleta fue secuestrada.

Posteriormente, se llevó a cabo el segundo procedimiento, más precisamente por calles Ex Vía y Miami, lugar donde el personal policial identificó y demoró a una joven mayor de 21 años de edad, momentos en que merodeaba y observaba los domicilios de la zona.

Al respecto, en ambos casos las personas fueron trasladadas hasta las citadas comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del caso.