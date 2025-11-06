Esquina: La Policía demoró a un hombre que robó una prenda de vestir

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina en la mañana de ayer 05-11-25 llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto hurto- registrado por calle Sargento Cabral al 200 aproximadamente, donde un hombre aparentemente habría sustraído una prenda de vestir.
Por el hecho,
finalmente los efectivos lograron identificar y localizar al mismo, tratándose
de un mayor de 28 años de edad, oriundo de la Provincia del Chaco, quien fue
demorado y la prenda denunciada como sustraída fue secuestrada en poder del
mismo.
Al respecto, el demorado y elemento recuperado fueron trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con los tramites del caso.