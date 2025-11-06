La Policía realizó un operativo de control vehicular

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del 04-11-25 efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de las comisarias 1° - 3° y zonas aledañas.
Los operativos
planificados, dieron inicio alrededor de las 17:00 horas, extendiéndose hasta
pasadas las 18:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la
identificación de varias personas para averiguación de sus antecedentes y al
control de los diferentes rodados en los que circulaban.
En tanto en las
citadas dependencias, donde se continuaron con las diligencias de rigor.