jueves, 6 de noviembre de 2025

La Policía realizó un operativo de control vehicular

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del 04-11-25 efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de las comisarias 1° - 3° y zonas aledañas.

Los operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 17:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 18:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias personas para averiguación de sus antecedentes y al control de los diferentes rodados en los que circulaban.

En tanto en las citadas dependencias, donde se continuaron con las diligencias de rigor.