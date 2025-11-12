Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la jornada de hoy 12-11-25, efectivos Policiales de la Comisaría Quinta Urbana en de forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
En la oportunidad se procedió a la identificación
de varias personas para averiguación de sus antecedentes, procediendo a la
demora de siete de ellas y al control de los diferentes rodados.
Posteriormente fueron trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor en cada caso.