Empedrado: Decomisan 7 surubíes trasportados ilegalmente y demoran a tres personas

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 19:40 en Av. 9 de Julio y Catamarca, cuando el móvil de la Policía Rural detuvo un Volkswagen Gol rojo con su parte trasera visiblemente baja. Al inspeccionarlo, los ocupantes indicaron que transportaban pescado congelado, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Saladas.
Por orden del fiscal Dr. Osvaldo Ojeda, se inició una causa por infracción al Art. 206 del Código Penal. En la requisa se hallaron siete surubíes, cuya captura y traslado están estrictamente regulados para proteger el ecosistema del río Paraná.
Tres hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 1ª de Saladas. Dos mujeres que también iban en el vehículo prestaron testimonio y quedaron en libertad. Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia.