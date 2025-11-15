La Provincia reconoció a distintos organismos por su labor en seguridad vial

Fue la Subsecretaría de Seguridad Vial la encargada de la organización. Esta área fue creada en el 2024 con la misión de planificar, coordinar y ejecutar políticas públicas destinadas a mejorar la seguridad vial en todo el territorio provincial.
Cada tercer domingo de noviembre, el mundo conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales desde el año 2005, para honrar la memoria de quienes perdieron la vida o resultaron lesionados en hechos de tránsito y acompañar a sus familias.
En este marco, la Subsecretaría de Seguridad Vial reconoce públicamente a organismos gubernamentales y no gubernamentales que se destacan por su trabajo constante en la materia
Al tomar la palabra Juan Manuel Saloj, subsecretario del organismo, declaró que "es un día de reflexión y reconocimiento hacia cada uno de ustedes, solamente para agradecer por ser parte de la lucha diaria que llevamos todos contra los riesgos en la seguridad vial, para bajar esos índices", explicó, a la vez que destacó la presencia y el compromiso de los representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de las autoridades del Hospital Escuela, "quienes cumplen un rol trascendente y fundamental en esta lucha diaria".
"Cuando las cosas, por distintas acciones, no se pueden prevenir, terminan recurriendo al Estado provincial a través del Hospital Escuela, por eso vimos la importancia de agradecerles y reconocerles, y pedirles el compromiso de seguir trabajando de esta manera", sostuvo el subsecretario.
En ese sentido, destacó también el rol de los distintos agentes de Salud Pública y de Desarrollo Social "con quienes he tenido el privilegio de trabajar en oficina de por medio y he visto el trabajo constante y sonante que hacen todos los días, no existen fines de semana ni feriados en este trabajo. Y muchas veces el compromiso también lo llevan desde el rol humanitario", aseguró.
La fundación Estrellas Amarillas, la fundación Miguelito Rosbaco y otras instituciones fueron mencionadas por Saloj, a quienes dedicó "el día reflexión y compromiso", para reforzar la importancia que tiene "la conciencia en los siniestros viales, para bajar estos índices, que para las provincias es una lucha que sostenemos desde hace mucho tiempo", sostuvo.