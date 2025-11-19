miércoles, 19 de noviembre de 2025

Tras un rápido accionar demoran a un hombre y recuperan elementos robados

En horas de la noche de ayer 18-11-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Quinta urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, fueron alertados que por inmediaciones de calles Las Piedras y Lavalle, un sujeto se encontraba circulando en cercanía de los vehículos estacionados y con una bolsa de dudosa procedencia en su poder.

Por tal motivo, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar, donde visualizaron al mismo y quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, pero tras un rápido accionar, fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad, quien tenía en su poder varias herramientas, las cuales se encontraban en el interior de un bolso, y tras las primeras averiguaciones realizadas se determinó que habrían sido sustraídas reciamente del interior de un camión que se encontraba estacionada en las inmediaciones.

Asimismo, entre las prendas del demorado secuestraron un arma blanca, una hoja de tijera y un hierro tipo T, los cuales junto a los demás elementos fueron trasladados hasta la citada comisaría a fin de continuar con las diligencias del caso.