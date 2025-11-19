Tras un rápido accionar demoran a un hombre y recuperan elementos robados

Por tal motivo, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar,
donde visualizaron al mismo y quien al notar la presencia policial intenta
darse a la fuga, pero tras un rápido accionar, fue identificado y demorado,
tratándose de un mayor de edad, quien tenía en su poder varias herramientas,
las cuales se encontraban en el interior de un bolso, y tras las primeras
averiguaciones realizadas se determinó que habrían sido sustraídas reciamente
del interior de un camión que se encontraba estacionada en las inmediaciones.
Asimismo, entre las prendas del demorado secuestraron un arma blanca, una hoja de tijera y un hierro tipo
T, los cuales junto a los demás elementos fueron trasladados hasta la citada comisaría
a fin de continuar con las diligencias del caso.