En diferentes procedimientos la Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

El primer procedimiento lo realizaron los citados
efectivos en inmediaciones de las calles Francia y Ex Vía, lugar donde
observaron a tres personas trasladando un tráiler y quienes al notar la
presencia policial huyeron hacia los pasillos del barrio, abandonando en la vía
pública el rodado, el cual fue secuestrado preventivamente.
De igual forma, por calles Cartagena y Francia
visualizaron a una persona revisando el interior de un bolso de manera
sospechosa, por lo que, al intentar ser identificado éste huye de la zona,
dejando el elemento, el cual contenía en su interior diferentes herramientas de
dudosa procedencia, como ser martillo, destornillador, corta hierro y pinza,
siendo secuestrados bajo las formalidades legales.
Por último, tras tomar conocimiento de un hecho
delictivo ocurrido en un establecimiento escolar ubicado por calle Ex Vía al
3.900 aproximadamente, donde persona desconocida habría sustraído un reflector
led, los efectivos realizaron un intenso rastrillaje en las inmediaciones,
logrando finalmente hallar y recuperar lo sustraído, además, posteriormente y
con la colaboración del -G.R.I.M. II-, demoraron a un hombre – mayor de edad-,
presuntamente vinculado al hecho que se investiga.
El demorado, junto a lo secuestrado fue puesto a
disposición de las autoridades correspondientes, siendo trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.