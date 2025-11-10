lunes, 10 de noviembre de 2025

En diferentes procedimientos la Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

En la jornada de ayer 09-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Primera Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos secuestraron en la vía pública varias cosas de dudosa procedencia y demoraron a un hombre.

El primer procedimiento lo realizaron los citados efectivos en inmediaciones de las calles Francia y Ex Vía, lugar donde observaron a tres personas trasladando un tráiler y quienes al notar la presencia policial huyeron hacia los pasillos del barrio, abandonando en la vía pública el rodado, el cual fue secuestrado preventivamente.

De igual forma, por calles Cartagena y Francia visualizaron a una persona revisando el interior de un bolso de manera sospechosa, por lo que, al intentar ser identificado éste huye de la zona, dejando el elemento, el cual contenía en su interior diferentes herramientas de dudosa procedencia, como ser martillo, destornillador, corta hierro y pinza, siendo secuestrados bajo las formalidades legales. 

Por último, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento escolar ubicado por calle Ex Vía al 3.900 aproximadamente, donde persona desconocida habría sustraído un reflector led, los efectivos realizaron un intenso rastrillaje en las inmediaciones, logrando finalmente hallar y recuperar lo sustraído, además, posteriormente y con la colaboración del -G.R.I.M. II-, demoraron a un hombre – mayor de edad-, presuntamente vinculado al hecho que se investiga.                 

El demorado, junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.