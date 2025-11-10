Valdés inauguró la nueva Comisaría Segunda de Alvear

Durante la ceremonia, que contó
con la presencia de autoridades provinciales y municipales, se entregó además
una camioneta cero kilómetro, destinada al trabajo operativo de la fuerza.
Finalizada la entrega de
viviendas, el Gobernador con su comitiva se dirigió hasta la flamante Comisaría
2da ubicada por Av. Ejército Argentino.
El acto comenzó con la entonación
del Himno Nacional Argentino ejecutada por la Banda de Música de la Policía de
Corrientes, seguido de la bendición por la hermana Liliana López.
En la oportunidad, también se
hizo entrega de una camioneta Ford Ranger 4x4 0Km para esta comisaría.
En la ocasión, el subcomisario,
licenciado Sergio Oscar Medina tomó posesión de deber como nuevo jefe de la
Comisaría. El mismo, fue puesto en cargo por el director Regional de la Unidad
5 de Santo Tomé, comisario Mayor Juan Manuel Fernández.
Seguridad como política de Estado
Al comienzo de su alocución, el
mandatario provincial destacó la importancia de bregar por mayores herramientas
y personal policial para brindar seguridad a la comunidad y así indicó que “la
seguridad lo hacen el personal de policial y eso implica tener vocación de
servicio realizando prevención con actividades permanente poniendo al vecino al
resguardo”.
“A lo largo de la gestión
avanzamos en la modernización del Código Penal, digitalización de los trámites
y el combate contra el narcomenudeo y abigeato”, enumeró Valdés haciendo
referencia a los avances que se llevaron adelante en la provincia por parte del
Gobierno provincial impulsando mejoras en la seguridad.
También mencionó que “la
capacitación de los oficiales fue otro de los puntos que trabajamos dándole a
60 oficiales la posibilidad de ser especialistas en seguridad urbana” y “en ese
caminos vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos sigan viviendo en paz
y armonía”, agregó.
Así, el gobernador precisó que
“la Policía de Corrientes queda completamente equipada” y auguró para cerrar
que “espero que sigan trabajando de esta manera con vocación y compromiso por
nuestros ciudadanos para que sigamos construyendo seguridad pública”.
Una inversión que se convierte en
realidad
Al expresarse ante los presentes,
el ministro de Seguridad de la provincia, Alfredo Vallejos dijo sobre la
inauguración de la Comisaría como: “Un día histórico, no solamente para la
institución, también para los habitantes de Alvear, la tan anhelada obra de la
comisaría 2da de Alvear finalmente es una realidad” y añadió remarcando que
“esto tiene que ver con un compromiso fuerte que hay por parte de la gestión
provincial con la seguridad de todos los correntinos”.
“A esta inversión que se hace hoy
aquí en Alvear, hay que sumar obras innumerables que se hicieron en la
provincia de Corrientes, en infraestructura, en equipamiento, en vehículos, uno
de ellos entregado hoy aquí que va a estar a disposición de cada uno de estos
efectivos y de la comunidad toda para poder brindar una mejor seguridad” y a la
vez para culminar con su alocución, el ministro Vallejos les expresó a los
vecinos que “la seguridad también se construye entre todos y nosotros apostamos
fuertemente desde el estado a fortalecer ese vínculo que debe haber entre la
comunidad y la institución para poder trabajar juntos y obtener un mejor
servicio de seguridad para toda la gente de la provincia”.
Mayor seguridad para los vecinos
El jefe de la Policía de
Corrientes, comisario mayor, Miguel Ángel Leguizamón, al expresarse indicó que
“representa el compromiso con la seguridad, y es la presencia activa del Estado
cuando se lo necesita”, por ello el funcionario remarcó que es el edificio
número 66 entregado en la gestión del Gobernador Valdés.
“Este es un edificio totalmente
equipado con mueble de primera línea, con espacio para los presos, móvil
policial”, destacó Leguizamón y les pidió a la policía que “escuche y proteja
al vecino, porque estamos para trabajar en pos de una mejor seguridad”.
Por su parte, el intendente de
Alvear, Miguel Ángel Salvarredy, agradeció al Gobernador por la inversión
realizada porque “la necesitábamos, los pedían los vecinos, esto planteamos al
Gobernador y hoy es una realidad, y siempre lo que prometió cumplió, y
demuestra que el Gobierno está cuando lo necesitamos”.
Presencias
Acompañaron al gobernador, los intendentes de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy; de Ituzaingó y gobernador electo, Juan Pablo Valdés; el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Justicia, Juan José López Desimoni, de Industria, Mariel Gabur, legisladores, jefe de la Policía de Corrientes, comisario mayor, Miguel Ángel Leguizamón; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, concejales, intendentes del interior provincial, personal policial, vecinos, y demás autoridades presentes.