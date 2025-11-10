Lucha contra el abigeato en Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró más de 100 kg. de carne

En el marco de una causa por abigeato, este 9 de noviembre a las 18:30, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá llevó a cabo un allanamiento en Paraje Sarandí, 1ª Sección Chacra Norte, en el domicilio de Carlos Delfino G.
El procedimiento, autorizado por la Jueza de Garantías subrogante Dra. Mariela Glynianuk, O sea que se tenía datos de que en esta casa habría sido llevado la carne producto del delito investigado y la rapidez con que se movió la policía natural permitió el secuestro de más de 100 kilos de cortes de carne vacuna, porcina y ovina, además de dos freezer, cuchillos y una chaira todos elementos relacionados a la causa.
Todo fue trasladado a la sede policial con intervención del Fiscal que investiga la causa.