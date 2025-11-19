miércoles, 19 de noviembre de 2025

En distintos procedimientos demoran a dos sujetos con antecedentes delictivos

En horas de la tarde de hoy 19-11-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad –SIS 911- que en la peatonal Junín se encontraba un hombre ocasionando disturbios en la vía pública y molestando a transeúntes.

Es por ello, que los mencionados efectivos se dirigieron hasta la zona, donde en inmediaciones de calles Junín y Córdoba identificaron y demoraron al mismo, tratándose de un mayor de 34 años de edad.

Por otra parte, momentos más tarde, los uniformados identificaron y demoraron por calles Pellegrini y Tucumán a otra persona –un mayor de 37 años- quien se encontraba merodeando, intentando violentar los vehículos estacionados en la vía pública, y quien, además, según las primeras averiguaciones realizadas, se determinó que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias correspondientes.