En distintos procedimientos demoran a dos sujetos con antecedentes delictivos

Es por ello, que los mencionados efectivos se
dirigieron hasta la zona, donde en inmediaciones de calles Junín y Córdoba
identificaron y demoraron al mismo, tratándose de un mayor de 34 años de edad.
Por otra parte, momentos más tarde, los
uniformados identificaron y demoraron por calles Pellegrini y Tucumán a otra
persona –un mayor de 37 años- quien se encontraba merodeando, intentando
violentar los vehículos estacionados en la vía pública, y quien, además, según
las primeras averiguaciones realizadas, se determinó que poseía antecedentes
por delitos contra la propiedad.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias correspondientes.