La Policía demoró a tres personas en distintas circunstancias

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo por
inmediaciones de calles Lavalle y Benjamín de la Vega, lugar donde un hombre
que fue identificado -30- se encontraba circulando a bordo de una motocicleta
–marca Zanella RX1 200cc-, observando detenidamente los vehículos estacionados
en la vía pública, por lo que fue demorado.
Asimismo, alrededor de las 19:30 horas, por calle
Lamadrid y Mendoza fue identificado potas dos personas –uno de ellos con
antecedentes delictivos- quienes se hallaban merodeando por la zona,
ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.
Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondientes, donde se llevan adelante las diligencias de cada caso.