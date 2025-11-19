miércoles, 19 de noviembre de 2025

La Policía demoró a tres personas en distintas circunstancias

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida –GIR- , tras encontrarse realizando tareas de prevención demoraron a tres personas mayores de edad.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo por inmediaciones de calles Lavalle y Benjamín de la Vega, lugar donde un hombre que fue identificado -30- se encontraba circulando a bordo de una motocicleta –marca Zanella RX1 200cc-, observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que fue demorado.

Asimismo, alrededor de las 19:30 horas, por calle Lamadrid y Mendoza fue identificado potas dos personas –uno de ellos con antecedentes delictivos- quienes se hallaban merodeando por la zona, ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.

Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondientes, donde se llevan adelante las diligencias de cada caso.