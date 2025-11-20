jueves, 20 de noviembre de 2025

Mburucuyá: Productores se reunieron con la Policía Rural y las Fiscalías

En la tarde de ayer, se llevó a cabo una importante reunión organizada por la Sociedad Rural de Mburucuyá presidida por el Sr. David Miqueri ,  en el Salón de la Fundación Laureleana, con una destacada participación de productores de la zona.

En representación de la Jefatura de Policía asistió el Crio. Gral. Gerardo Torres, Director de la Policía Rural y Ecológica, acompañado por los jefes de las unidades con jurisdicción en Saladas, San Roque y Concepción. También estuvo presente la Dra. Susana Vallejos, en representación de la Fiscalía de Saladas.

Durante el encuentro, El Gral Torres  expuso el trabajo que la Policía Rural viene desarrollando en la provincia en materia de prevención y lucha contra el abigeato. Los productores expresaron sus inquietudes, problemáticas y sugerencias, lo que permitió diseñar un plan de seguridad específico para la zona.

La reunión fue altamente positiva, reforzando el vínculo entre Policía, Justicia y productores rurales. Este tipo de encuentros continúa replicándose en distintas localidades con excelentes resultados.