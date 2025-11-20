Mburucuyá: Productores se reunieron con la Policía Rural y las Fiscalías

En representación de la Jefatura de Policía asistió el Crio. Gral. Gerardo Torres, Director de la Policía Rural y Ecológica, acompañado por los jefes de las unidades con jurisdicción en Saladas, San Roque y Concepción. También estuvo presente la Dra. Susana Vallejos, en representación de la Fiscalía de Saladas.
Durante el encuentro, El Gral Torres expuso el trabajo que la Policía Rural viene desarrollando en la provincia en materia de prevención y lucha contra el abigeato. Los productores expresaron sus inquietudes, problemáticas y sugerencias, lo que permitió diseñar un plan de seguridad específico para la zona.
La reunión fue altamente positiva, reforzando el vínculo entre Policía, Justicia y productores rurales. Este tipo de encuentros continúa replicándose en distintas localidades con excelentes resultados.