En operativos de contralor la Policía localizó una moto con pedido de secuestró

En la mañana de hoy 18-11-25, en el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, efectivos Policiales de la Comisaría Décimo Urbana, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en inmediaciones de la jurisdicción administrativa de la citada Comisaria.
Los
operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 11:00 horas, oportunidad
en que hallándose en el acceso al Barrio Parque Cadena Sur, se procedió al
control y verificación de una motocicleta – marca Honda Wave 110 cc.- la cual,
tras las primeras averiguaciones resulto con pedido de secuestro activo, por
encontrarse denunciada como sustraída.
El rodado
secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades intervinientes y
trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.