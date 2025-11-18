martes, 18 de noviembre de 2025

La Policía de Corrientes recuperó un celular que fue robado en el Chaco

Efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos en colaboración al Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía de la Provincia del Chaco, tras diversas labores investigativas, lograron recuperar un teléfono celular de alta gama, denunciado como sustraído en la vecina provincia.

Según la información obtenida, el hecho habría ocurrido en la ciudad de Resistencia, el pasado 11-11-25, donde una mujer – mayor de edad-, resulto víctima de la sustracción de dos teléfonos de alta gama, por lo que los efectivos realizaron diversas investigaciones, logrando mediante la red social Facebook, recuperar un teléfono celular –marca Iphone 16-, el cual estaría vinculado a la causa que se investiga.

El celular recuperado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y llevado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.