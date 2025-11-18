La Policía de Corrientes recuperó un celular que fue robado en el Chaco

Efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos en colaboración al Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía de la Provincia del Chaco, tras diversas labores investigativas, lograron recuperar un teléfono celular de alta gama, denunciado como sustraído en la vecina provincia.
Según la información obtenida, el hecho habría
ocurrido en la ciudad de Resistencia, el pasado 11-11-25, donde una mujer –
mayor de edad-, resulto víctima de la sustracción de dos teléfonos de alta
gama, por lo que los efectivos realizaron diversas investigaciones, logrando
mediante la red social Facebook, recuperar un teléfono celular –marca Iphone
16-, el cual estaría vinculado a la causa que se investiga.
El celular recuperado fue puesto a disposición de
las autoridades correspondientes y llevado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.