Goya: Demoran a un hombre y recuperan una moto robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando encontrándose en el ámbito de su jurisdicción administrativa
por la zona sur, procedieron a la identificación de un joven –mayor de edad-
quien circulaba en una motocicleta –marca Honda Wave 110 c.c.-, cuyo rodado al
realizarse las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron que
tanto el número de cuadro como el número de motor presentaba adulteraciones y
limados, el cual además su conductor no poseía documentación alguna que acreditara
propiedad o procedencia del vehículo.
Ante esta situación, se procedió a la demora del ciudadano y al secuestrado preventivo de la motocicleta, siendo puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo ambos trasladados a la dependencia policial para las diligencias de rigor que corresponden.