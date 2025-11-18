martes, 18 de noviembre de 2025

Goya: Demoran a un hombre y recuperan una moto robada

En horas de la madrugada de hoy 18-11-25, efectivos policiales de la Comisaría distrito sexta de Goya, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven y secuestraron una motocicleta que presentaba adulteraciones en el estampado alfa numérico del motor y chasis.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose en el ámbito de su jurisdicción administrativa por la zona sur, procedieron a la identificación de un joven –mayor de edad- quien circulaba en una motocicleta –marca Honda Wave 110 c.c.-, cuyo rodado al realizarse las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron que tanto el número de cuadro como el número de motor presentaba adulteraciones y limados, el cual además su conductor no poseía documentación alguna que acreditara propiedad o procedencia del vehículo.

Ante esta situación, se procedió a la demora del ciudadano y al secuestrado preventivo de la motocicleta, siendo puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo ambos trasladados a la dependencia policial para las diligencias de rigor que corresponden.