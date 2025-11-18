Encuentro Plurinacional de Mujeres: La Policía de Corrientes alista un operativo de seguridad con 600 efectivos

Desde este viernes se llevará a
cabo en la ciudad de Corrientes el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres
Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Por lo
que el Gobierno ya confirmó que serán 600 los policías afectados a la seguridad
del evento. Se remarcó que el objetivo central será “garantizar la paz social”.
El subsecretario de Seguridad,
Osvaldo de los Santos García, explicó que el operativo fue diseñado “en
coordinación con el posicionamiento que tiene el Gobierno de la provincia y el
apoyo del gobernador a este tipo de eventos”. Señaló que la Policía de Corrientes
buscará asegurar tanto a residentes como a visitantes una celebración
tranquila:
“Queremos que reine la paz
social. Pedimos el no daño a los edificios públicos y emblemáticos. En caso de
que se cometa un delito, actuaremos indefectiblemente”, sostuvo.
El funcionario aclaró que, si
bien no existe temor por posibles incidentes, la prioridad es anticiparse a
cualquier desborde: “Los excesos no nos llevan a ningún buen puerto. La Policía
siempre está preparada para evitar conflictos”. Además, recordó que las
organizadoras remarcaron que el encuentro se realiza hace 38 años “sin ningún
tipo de inconveniente”.
Consultado sobre la magnitud del
operativo, indicó que habrá 600 efectivos listos para intervenir
“inmediatamente”. Serán distribuidos bajo el criterio 60-40 entre personal
masculino y femenino, en línea con los protocolos vigentes.
También explicó que, aunque las organizadoras solicitaron una presencia policial no visible para evitar tensiones, la fuerza estará desplegada de todos modos: “La policía siempre va a estar presente. Es el brazo armado de la sociedad”.