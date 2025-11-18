Ituzaingó: Camionero llevaba un ternero faenado en la cabina y fue demorado por la Policía

En un operativo conjunto entre Gendarmería Nacional (Puesto Filadelfia) y la Policía Rural de Ituzaingó, se detectó anoche que un camión de materiales transportaba carne faenada ilegalmente. Al inspeccionar la cabina, encontraron un ternero completo faenado oculto bajo el asiento.
El hecho ocurrió sobre Ruta Nacional 12. El conductor, Marcos V. , y su acompañante, Belén D. , fueron aprehendidos. Se incautó el camión Ford Cargo y unos 250 kg de carne bovina. La médica veterinaria determinó que la carne no estaba apta para consumo humano.
La Fiscalía ordenó iniciar actuaciones por supuesta infracción al Art. 206 del Código Penal.