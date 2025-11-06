Varios demorados con antecedentes policiales

Asimismo, en la
noche del 04-11-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta
Inmediata Motorizada –GRIM I-, tras hallarse realizando tareas de
prevención de ilícitos, mas precisamente por Calle San Martin de ésta ciudad,
lograron la identificación y posterior demora de dos personas mayores de 21 y
24 años de edad, momentos en que los mismos se encontraban merodeando y
observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.
De igual forma, en
la jornada de ayer y madrugada de ayer 05-11-25, personal policial con
prestación de servicio en el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada –GRIM V-,
lograron en distintas circunstancias la demora de un total de 05 personas.
El primero de ellos,
fue llevado a cabo en inmediaciones de calles Julio Verne y calle 8, donde los
uniformados observaron a un joven merodeando y visualizando detenidamente hacia
el interior de los domicilios de la zona, por lo que, a modo de prevención fue
identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad.
Posteriormente,
hallándose por calles Castelli y Valdepeñas, demoraron e identificaron a otro
sujeto, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos
de alguna sustancia, molestado a transeúntes de la zona.
Otro de los
procedimientos, fue realizado alrededor de las 00:30 horas, más precisamente
por calle Curabrochero y 656, lugar donde los efectivos identificaron y
demoraron a otra persona, alias “tata” quien se hallaba merodeando y al
realizar las primeras averiguaciones correspondientes, se determinó que el
mismo poseía pedido de búsqueda y Localización.
Del mismo modo, por
intersección de calles Alberdi y Pizarro, los mencionados efectivos
identificaron y demorados a dos personas de 20 y 22 años de edad, momentos en
que circulaban a bordo de una motocicleta –mara Honda CB 125 cc- sin las
documentaciones correspondientes que acredite la propiedad del rodado y con un
arma blanca –tipo cuchillo- entre sus prendas.
Por otra parte,
efectivos policiales con prestación de servicio en el COMANDO PATRULLA,
demoraron en la jornada de ayer 04-11-25, en distintos procedimientos a un
total de 06 personas mayores de edad, por diferentes motivos y secuestraron
además una motocicleta por falta de documentaciones.
El primer
procedimiento, fue concretado por los uniformados por calles Fragata Hércules y
Lavalle, oportunidad en que lograron visualizar a un joven merodeando y
observando detenidamente los domicilios de la zona, ocasionado intranquilidad a
vecinos y transeúntes, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un
mayor de 27 años de edad, quien, además, según las primeras averiguaciones
efectuadas, poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.
Posteriormente, tras
ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la presencia de
un hombre que circulaba por Avenida Montecarlo y Cartagena y quien aparentemente
tendría relación con un hecho delictivo registrado momentos antes, los
efectivos se dirigieron hasta el lugar donde identificaron y demoraron al
mismo, tratándose de un mayor de 29 años de edad, siendo efectivamente el
presunto autor del hecho.
También, en
inmediaciones de calles Elías Abad y General Paz, fue demorado otro hombre
mayor de edad, momentos en que se encontraba merodeando y visualizando los
vehículos estacionados en la vía pública y los domicilios de la zona.
Otro de los
procedimientos, lo llevaron a cabo luego de tomar conocimiento que por calles
Lisandro Segovia y Lavalle se estaría produciendo una riña entre varias
personas, por lo que, de manera inmediata, el personal policial identifico y
demoró a uno de ellos, siendo un mayor de edad.
Finalmente, por
Avenida Paysandú y calle Quijano, dos personas fueron visualizado circulando a
alta velocidad a bordo de una motocicleta –marca Honda Titan- y sin la chapa
patente, por lo que rápidamente fueron identificados y demorados, tratándose de
dos mayores de edad, quienes, además, al momento del procedimiento no contaban
con las documentaciones del rodado, por lo que fue secuestrado de manera
preventiva.
En todos los casos, las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados hasta las diferentes comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.