jueves, 6 de noviembre de 2025

Varios demorados con antecedentes policiales

Personal policial dependientes del Grupo de Intervención Rápida –G.I.R.- días atrás fueron alertados sobre un hecho delictivo registrado por calles Suipacha y General Paz, lugar donde un hombre habría sufrido la sustracción de su bicicleta -rodado 29-; por tal motivo, con la premura del caso, los mencionados efectivos dieron inicio a rápidas tareas investigativa, logrando de ésta manera en cercanías de la zona, visualizar al presunto autor del hecho , quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, siendo demorado a los pocos metros, tratándose  de un mayor de edad, con antecedentes por delitos contra la propiedad; así también lograron el secuestro del rodado denunciado como sustraído.

Asimismo, en la noche del 04-11-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada –GRIM I-, tras hallarse realizando tareas de prevención de ilícitos, mas precisamente por Calle San Martin de ésta ciudad, lograron la identificación y posterior demora de dos personas mayores de 21 y 24 años de edad, momentos en que los mismos se encontraban merodeando y observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.

De igual forma, en la jornada de ayer y madrugada de ayer 05-11-25, personal policial con prestación de servicio en el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada –GRIM V-, lograron en distintas circunstancias la demora de un total de 05 personas.

El primero de ellos, fue llevado a cabo en inmediaciones de calles Julio Verne y calle 8, donde los uniformados observaron a un joven merodeando y visualizando detenidamente hacia el interior de los domicilios de la zona, por lo que, a modo de prevención fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad.

Posteriormente, hallándose por calles Castelli y Valdepeñas, demoraron e identificaron a otro sujeto, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia, molestado a transeúntes de la zona.

Otro de los procedimientos, fue realizado alrededor de las 00:30 horas, más precisamente por calle Curabrochero y 656, lugar donde los efectivos identificaron y demoraron a otra persona, alias “tata” quien se hallaba merodeando y al realizar las primeras averiguaciones correspondientes, se determinó que el mismo poseía pedido de búsqueda y Localización.

Del mismo modo, por intersección de calles Alberdi y Pizarro, los mencionados efectivos identificaron y demorados a dos personas de 20 y 22 años de edad, momentos en que circulaban a bordo de una motocicleta –mara Honda CB 125 cc- sin las documentaciones correspondientes que acredite la propiedad del rodado y con un arma blanca –tipo cuchillo- entre sus prendas.

Por otra parte, efectivos policiales con prestación de servicio en el COMANDO PATRULLA, demoraron en la jornada de ayer 04-11-25, en distintos procedimientos a un total de 06 personas mayores de edad, por diferentes motivos y secuestraron además una motocicleta por falta de documentaciones.

El primer procedimiento, fue concretado por los uniformados por calles Fragata Hércules y Lavalle, oportunidad en que lograron visualizar a un joven merodeando y observando detenidamente los domicilios de la zona, ocasionado intranquilidad a vecinos y transeúntes, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 27 años de edad, quien, además, según las primeras averiguaciones efectuadas, poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Posteriormente, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la presencia de un hombre que circulaba por Avenida Montecarlo y Cartagena y quien aparentemente tendría relación con un hecho delictivo registrado momentos antes, los efectivos se dirigieron hasta el lugar donde identificaron y demoraron al mismo, tratándose de un mayor de 29 años de edad, siendo efectivamente el presunto autor del hecho.

También, en inmediaciones de calles Elías Abad y General Paz, fue demorado otro hombre mayor de edad, momentos en que se encontraba merodeando y visualizando los vehículos estacionados en la vía pública y los domicilios de la zona.

Otro de los procedimientos, lo llevaron a cabo luego de tomar conocimiento que por calles Lisandro Segovia y Lavalle se estaría produciendo una riña entre varias personas, por lo que, de manera inmediata, el personal policial identifico y demoró a uno de ellos, siendo un mayor de edad.

Finalmente, por Avenida Paysandú y calle Quijano, dos personas fueron visualizado circulando a alta velocidad a bordo de una motocicleta –marca Honda Titan- y sin la chapa patente, por lo que rápidamente fueron identificados y demorados, tratándose de dos mayores de edad, quienes, además, al momento del procedimiento no contaban con las documentaciones del rodado, por lo que fue secuestrado de manera preventiva.

En todos los casos, las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados hasta las diferentes comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.