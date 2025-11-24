Sauce: Demoraron a un joven que transportaba animales faenados clandestinamente

En horas de la noche de ayer 23-11-25, efectivos policiales de la unidad especial de seguridad rural de Sauce encontrándose en el acceso sur de dicha localidad, procedieron a la identificación de una camioneta –marca toyota hilux-, conducida un hombre de 53 años de edad, quien trasladaba tres corderos recientemente faenados, ocultos en bolsas en el asiento trasero y sin la documentación correspondiente.
En ese sentido, se efectuó el
secuestro del vehículo, como así también los cortes cárnicos. Posteriormente,
en un puesto rural de un establecimiento, se hallaron tres cueros con la señal
identificatoria, procediéndose a la demora del puestero, un joven 25 años de
edad, familiar del hombre que había sido demorado minutos antes.
Ambos fueron trasladados a la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, quedando a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, en tanto, se prosigue con los tramites del caso.