martes, 11 de noviembre de 2025

La policia recuperó una bicicleta robada

En la noche dce ayer 10-11-25, cerca de las 22:00 horas, efectivos polciales de la Comisaria Vigesimo Primera Urbana, realizando recorrida en el ambito de su juisdiccion toman conocimiento a trabves de un trasenuynte del lugar que aparentemente dos sujetos le habrian sustraido su bicicleta.

Por tal motivo, con la premura del caso los mencionados efectivos dieron inicia a un amplio rastrillaje por zonas aledañas, logrando por calles Escocia y Berazategui observar a una persona a bordo de una bicicleta, quien al notar la presencia policial se dio a la fuga y dejo dicho rodado abandonado en la via publica, por lo que procedieron al secuestro preventivoi del mismo y tras las primeras averguaciones resulto que la misma habria sido la recientemente sustraida.

Al respecto, la bicicleta fue trasladada hasta la ciatada dependencia policial donde se continuan con las diligencias de rigor.