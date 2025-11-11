La policia recuperó una bicicleta robada

En la noche dce ayer 10-11-25, cerca de las 22:00 horas, efectivos polciales de la Comisaria Vigesimo Primera Urbana, realizando recorrida en el ambito de su juisdiccion toman conocimiento a trabves de un trasenuynte del lugar que aparentemente dos sujetos le habrian sustraido su bicicleta.
Por tal motivo, con la premura
del caso los mencionados efectivos dieron inicia a un amplio rastrillaje por
zonas aledañas, logrando por calles Escocia y Berazategui observar a una
persona a bordo de una bicicleta, quien al notar la presencia policial se dio a
la fuga y dejo dicho rodado abandonado en la via publica, por lo que
procedieron al secuestro preventivoi del mismo y tras las primeras
averguaciones resulto que la misma habria sido la recientemente sustraida.
Al respecto, la bicicleta fue
trasladada hasta la ciatada dependencia policial donde se continuan con las
diligencias de rigor.