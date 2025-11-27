Mamá de Bárbara: "Antes de declarar en el juicio, me pidió visitar la tumba de su novio"

Tina Romero, mamá de Bárbara
Romero, lesionada de gravedad en el ataque de David Medina, que además terminó
con la vida de su novio, Alfredo Molina, contó en declaraciones a Radio Dos,
que la joven le pidió "visitar la tumba de su novio" antes de ir a
declarar en el juicio y en ese contexto le expresó "con todo lo que estoy
sufriendo por esto, como no voy a enfrentar a este asesino".
La mujer contó cómo fue ayer la
declaración de su hija en el juicio y expresó que fue "revivir todo"
lo que pasó la noche del crimen.
"Sufre por ver a Alfredo en
una tumba y me dijo, ‘con todo lo que estoy sufriendo por esto, como no voy a
enfrentar a este asesino´", relató.
Y sobre la actitud de Bárbara
para declarar en el juicio afirmó que ella pidió que el acusado esté presente
en la sala durante su declaración, "quería verle la cara a Medina y que
sepa que no pudo con ella".
"Ella pudo relatar, como
única sobreviviente, contó todo, fue desgarrador, verla llorar, no aguantó y lo
hizo mirándole la cara a Medina", relató Tina y agregó que la joven
"sintió mucho dolor por tener contar como lo mató a Alfredo Molina. La
lastimó, tener que contar delante del padre y la hermana de su novio, cómo
Medina lo mató como a un perro, eso le dolió".
En este sentido, afirmó que
"está destrozada por romperle el corazón al papá y su hermana de Alfredo,
pero tenía que contar lo que pasó, para que se haga justicia".
Sobre la actitud del imputado
durante la declaración de Bárbara, sostuvo que "tenía la caradurez de
mirar a mi hija".
Contó que tras ser herida de
bala, Bárbara logró "arrastrarse hasta donde estaba Alfredo, pero no pudo
moverse porque tenía dañada la médula, y le decía, aguantá Alfredo, pero
Alfredo ya no hablaba".
Consultada sobre la estrategia de
Defensa de sostener la estrategia del estado de emoción violenta, Tina Romero
afirmó que "no es verdad, porque él sabía de la relación de Bárbara con
Alfredo, sabía que estaba en la casa, lo tenía planeado".
Finalmente, Tina Romero dijo
sobre Bárbara, hoy con graves secuelas por el ataque de Medina "tengo una
hija guerrera y estoy orgullosa".