jueves, 27 de noviembre de 2025

Mamá de Bárbara: "Antes de declarar en el juicio, me pidió visitar la tumba de su novio"

TINA ROMERO 
Tina Romero, mamá de Bárbara Romero, lesionada de gravedad en el ataque de David Medina, que además terminó con la vida de su novio, Alfredo Molina, contó en declaraciones a Radio Dos, que la joven le pidió "visitar la tumba de su novio" antes de ir a declarar en el juicio y en ese contexto le expresó "con todo lo que estoy sufriendo por esto, cómo no voy a enfrentar a este asesino".

Tina Romero, mamá de Bárbara Romero, lesionada de gravedad en el ataque de David Medina, que además terminó con la vida de su novio, Alfredo Molina, contó en declaraciones a Radio Dos, que la joven le pidió "visitar la tumba de su novio" antes de ir a declarar en el juicio y en ese contexto le expresó "con todo lo que estoy sufriendo por esto, como no voy a enfrentar a este asesino".

La mujer contó cómo fue ayer la declaración de su hija en el juicio y expresó que fue "revivir todo" lo que pasó la noche del crimen.

"Sufre por ver a Alfredo en una tumba y me dijo, ‘con todo lo que estoy sufriendo por esto, como no voy a enfrentar a este asesino´", relató.

Y sobre la actitud de Bárbara para declarar en el juicio afirmó que ella pidió que el acusado esté presente en la sala durante su declaración, "quería verle la cara a Medina y que sepa que no pudo con ella".

"Ella pudo relatar, como única sobreviviente, contó todo, fue desgarrador, verla llorar, no aguantó y lo hizo mirándole la cara a Medina", relató Tina y agregó que la joven "sintió mucho dolor por tener contar como lo mató a Alfredo Molina. La lastimó, tener que contar delante del padre y la hermana de su novio, cómo Medina lo mató como a un perro, eso le dolió". 

En este sentido, afirmó que "está destrozada por romperle el corazón al papá y su hermana de Alfredo, pero tenía que contar lo que pasó, para que se haga justicia".

Sobre la actitud del imputado durante la declaración de Bárbara, sostuvo que "tenía la caradurez de mirar a mi hija".

Contó que tras ser herida de bala, Bárbara logró "arrastrarse hasta donde estaba Alfredo, pero no pudo moverse porque tenía dañada la médula, y le decía, aguantá Alfredo, pero Alfredo ya no hablaba".

Consultada sobre la estrategia de Defensa de sostener la estrategia del estado de emoción violenta, Tina Romero afirmó que "no es verdad, porque él sabía de la relación de Bárbara con Alfredo, sabía que estaba en la casa, lo tenía planeado".

Finalmente, Tina Romero dijo sobre Bárbara, hoy con graves secuelas por el ataque de Medina "tengo una hija guerrera y estoy orgullosa".