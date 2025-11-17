Gendarmes auxiliaron a un bebé que había sufrido un episodio de ahogamiento

Al lograr liberar la obstrucción de la vía aérea y al reanimar al bebé, los funcionarios se desplazaron hacia el Hospital Esperanza Nivel 1, donde fue atendido por el personal facultativo.
En horas de la tarde de ayer, en las instalaciones de la Sección “Esperanza” del Escuadrón 10 “Eldorado” se presentó una madre pidiendo ayuda para su hijo, quien presentaba piel azul alrededor de los labios y que tenía una obstrucción completa de la vía aérea, la cual le impedía respirar.
Inmediatamente, el personal de la Fuerza tomó en brazos al bebé de 10 meses e iniciaron la maniobra Heimlich, logrando reanimar al menor.
Tres efectivos realizaron las coordinaciones necesarias para continuar con el desplazamiento hacia el Hospital Esperanza Nivel 1, de la localidad de Puerto Esperanza, lugar donde fue recibido y atendido por el personal facultativo.
El bebé fue controlado y dado de alta al encontrarse en buen estado de salud.