domingo, 16 de noviembre de 2025

Mariano I. Loza: La Policía recuperó una moto robada en Bs. As.

En la tarde del pasado 14-11-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Mariano I. Loza, realizando un operativo de control vehicular e identificación de personas, secuestraron una motocicleta que tras las primeras averiguaciones resultó poseer Pedido de Secuestro por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento fue realizado cerca de las 19:30 horas, por Ruta Provincial N° 24 y Ruta Nacional N° 119, lugar donde procedieron a la identificación de una mujer – de 37 años de edad- quien circulaba a bordo de una motocicleta – marca Honda Tornado- quien no poseía las documentaciones que acrediten la propiedad del mismo, siendo secuestrado preventivamente; posteriormente y tras las primeras averiguaciones, el rodado resulto poseer pedido de secuestro por hallarse denunciado como sustraído en una dependencia de Buenos Aires. 

La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y traslada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.