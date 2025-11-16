Mariano I. Loza: La Policía recuperó una moto robada en Bs. As.

El procedimiento fue realizado cerca de las
19:30 horas, por Ruta Provincial N° 24 y Ruta Nacional N° 119, lugar donde
procedieron a la identificación de una mujer – de 37 años de edad- quien
circulaba a bordo de una motocicleta – marca Honda Tornado- quien no poseía las
documentaciones que acrediten la propiedad del mismo, siendo secuestrado
preventivamente; posteriormente y tras las primeras averiguaciones, el rodado
resulto poseer pedido de secuestro por hallarse denunciado como sustraído en
una dependencia de Buenos Aires.
La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y traslada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.